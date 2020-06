» المصارع الأسطوري «أندرتيكر» يصدم جمهوره بقرار مفاجئ

أعلن أسطورة المصارعة الحرة، أندرتيكر، اعتزاله بعد مسيرة امتدت 30 عامًا مع اتحاد مصارعة المحترفين (WWE).

واعتبر خلال الحلقة الأخيرة من الفيلم الوثائقي "The Last Ride, The Undertaker, 55"، أن التوقيت كان مناسبًا له للابتعاد وإتاحة الفرصة للجيل القادم من نجوم اتحاد (WWE).