» المصارع الأسطوري «أندرتيكر» يصدم جمهوره بقرار مفاجئ

21 يونيو 2020 - 08:34 م

أعلن أسطورة المصارعة الحرة، أندرتيكر، اعتزاله بعد مسيرة امتدت 30 عامًا مع اتحاد مصارعة المحترفين (WWE).





ويوصف أندرتيكر، واسمه الحقيقي مارك كالاواي، البالغ من العمر 55 عامًا بأنه أعظم مصارع على الإطلاق في اتحاد (WWE)، حيث حقق إنجازات مهمة على مدى ثلاثة عقود.





وقال "الحانوتي": "لا أرغب في العودة إلى الحلبة مجددا، لقد اكتفيت بما قدمت في مسيرتي". وأضاف: "أنا في مرحلة عمرية تجعلني اتخذ هذا القرار".





واعتبر خلال الحلقة الأخيرة من الفيلم الوثائقي "The Last Ride, The Undertaker, 55"، أن التوقيت كان مناسبًا له للابتعاد وإتاحة الفرصة للجيل القادم من نجوم اتحاد (WWE).







وتابع: "اللعبة تغيرت. حان الوقت لظهور رجال جدد. الوقت يبدو مناسبًا. لقد ساعدني هذا الفيلم الوثائقي على اكتشاف ذلك وفتح عيني على الصورة الأكبر وعدم الحكم على نفسي بقسوة في السنوات القليلة الماضية".



