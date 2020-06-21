3 إصابات و32 حالة اشتباه.. حصاد أول يوم امتحانات الثانوية العامة

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قال الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامه للتأمين الصحى إن امتحانات الثانوية سارت بصورة جيدة مشيرا إلى أن الغرفة تلقت 53 بلاغا من طلاب الثانوية العامة و11 بلاغا من طلاب الثانوية الأزهرىة.

 وأكد أنه تم رصد ثلاثة حالات إيجابية لفيروس كورونا وتم عزلها وتأجيل الامتحان لهم بالإضافة إلى ثلاث حالات مخالطة و29 حالة اشتباه مضيفا أنه لم يتم تلقى أى بلاغات من المشرفين على عملية أداء الامتحان.

وتابع ضاحى خلال مداخلة هاتفيه فى برنامج اليوم المذاع على قناة dmc والذى تقدمه الإعلامية ساره حازم  قائلا إن اللجان جميعا كانت متواصلة مع الهيئة وكانت هناك استجابة من الطلاب وأولياء الأمورـ مشيرا إلى أن الإجراءات الطبية يتم تطبيقها على أعلى مستوى .

من جانب آخر أصدر الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي بوزارة الصحة، قرارًا بعدم منع الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الطبي والمدرسين المكلفين بأعمال لجان الثانوية العامة، إلا من خلال اللجنة الطبية العامة وشدد القرار على أن الإجازة لا تسري للطاقم الطبي إلا بعد اعتماد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي.


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