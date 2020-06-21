طفلة تزوجت في الثانية عشرة تصبح أمًا.. وتريد الإنجاب ثانية

21 يونيو 2020 - 08:06 م

لم تكن الفتاة التي تزوجت في سن 12 عامًا تعلم أن آلام المخاض قد داهمتها عندما قالت إنها بحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض، وأنها يجب أن تلد في تلك اللحظة.





وماري (ليس اسمها الحقيقي) هي ساراواك من قبيلة بينان في ماليزيا، حيث لا يزال زواج الأطفال شائعًا. عمرها الآن 14 عامًا وكانت قبل عامين متزوجة من صبي أكبر سنًا.





كان بيتر، البالغ من العمر 16 عامًا، يزور قرية أخرى عندما شاهد ماري لأول مرة.





وقال بيتر للصحفيين بكلية وي كيم وي للاتصالات والمعلومات في جامعة نانيانج التكنولوجية بسنغافورة" "فكرت:" واو، إنها جميلة. عندما عدت إلى المنزل لم أستطع التوقف عن التفكير فيها".





تقدم بيتر للزواج من ماري لكنها رفضت في البداية لأنها أرادت البقاء في المدرسة، حيث كانت مواضيعها المفضلة هي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية وكانت تأمل في أن تصبح معلمة.





وقالت: "أردت أن أدرس أكثر وأن لا أتزوج، لكن زوجي غضب. في النهاية شعرت بالضغوط للموافقة، لكنها تقول إنها لم تكن مستاءة من الاضطرار إلى الزواج في هذه السن، وفق صحيفة "ديلي ستار".





وأضافت: "بالنسبة لنا، الزيجات جيدة. نحن نؤمن بأن إرادة الله هي الوقوع في الحب والزواج. فليكن".





وبعد ثلاثة أشهر من الزفاف، حملت ماري، وعندما ذهبت إلى المخاض أثناء الراحة في المنزل في يوليو 2019 لم يكن لديها أي فكرة عما كان يحدث.





وقالت: "لقد فوجئت. عندما ذهبت إلى المرحاض وشعرت بألم في ظهري، أدركت أنني مستعد بالفعل للولادة".





قام والد ماري بجمعها مع بيتر وجدته في السيارة وانطلقوا إلى المستشفى، الذي يبعد 270 كيلومترًا عن قريتهم - رحلة تستغرق ست ساعات.





ولم ينجحا في الوقت المناسب وأنجبت ماري في السيارة، حيث قامت جدتها بقص الحبل السري بمقص.





قالت ماري: "كل شيء بدا ضبابيًا"، لكنها تقول إنها لم تكن متوترة. وأضافت: "شعرت بسعادة غامرة لأنني أنجبت طفلاً، وبعد الولادة، شعرت بالارتياح لتوقف الألم".





وتعتقد قبائل "بينان" أن الإنجاب نعمة، حتى للأزواج الصغار جدًا. لكن ماري لم تكن مدركة تمامًا لمخاطر حمل المراهقات، وعلمت فقط أنها خطرة في أول فحص لها قبل الولادة.





تحب ماري وبيتر ابنهما، ولكن عندما كان عمره شهرًا ، تبناه ابن عم ماري الذي كان يتوق للإنجاب. ويريد الزوجان إنجاب المزيد من الأطفال، لكن ماري تتعاطى الآن حبوب منع الحمل بعد أن طُلب منها الانتظار حتى تبلغ من العمر 18 عامًا وأكثر استعدادًا لتربية طفل.



