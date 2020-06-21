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كويكب بحجم «برج إيفل» يتجه نحو الأرض

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تراقب وكالة "ناسا"، كويكبًا عملاقًا يصل ارتفاعه إلى برج إيفل في طريقه نحو الأرض هذا الأسبوع.
ولا يبدو أن الكويكب الذي أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية عليه اسم 441987 (2010 NY65) يشكل خطرًا على الأرض. إذ لا يعتقد العلماء أنه سيصطدم مع الأرض، لكنهم يراقبونه في حالة دخوله الغلاف الجوي عن طريق الصدفة.

ويتراوح ارتفاعه بين 140 مترًا و 319 مترًا (459 قدمًا و1046 قدمًا) – وهو نفس ارتفاع برج إيفل في باريس الذي يبلغ ارتفاعه 300 مترًا (984 قدمًا) في أكبر ارتفاع له.

ومن المتوقع أن يقترب الكوكب من الأرض في الساعة 11.44 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم الأربعاء. ويعتقد أنه يسير بسرعة 12.89 كيلومتر في الثانية أو حوالي 29000 ميل في الساعة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

وسيقترب الكويكب من الأرض على مسافة 9.78 مسافة قمرية أو 0.02512 وحدة فلكية من الشمس، وهذا يبعد تقريبًا 3.7 مليون كيلومتر عن كوكبنا.

وعلى الرغم من بعدها، صنفت وكالة "ناسا" الصخرة الفضائية على أنها جسم قريب من الأرض، حيث ترى جميع الكويكبات NEOs إذا اقتربت من الأرض ضمن 1.3 وحدة فلكية.

ويتتبع علماء الفلك حاليًا ما يقرب من 2000 كويكب ومذنب وأشياء أخرى قد تهدد كوكبنا. ووفقًا لوكالة ناسا، فإن الأجسام القريبة من الأرض تطلق على على "المذنبات والكويكبات التي تم دفعها بسبب الجاذبية الكواكب للكواكب المجاورة في المدارات التي تسمح لها بدخول حي الأرض".

ويقول العلماء إن الأرض لم تشهد كويكبًا مروعًا منذ صخرة الفضاء التي قضت على الديناصورات قبل 66 مليون سنة.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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