أول رد فعل للأزهر بشأن الموقف المصري من ليبيا

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يؤيد الموقف المصري ويدعمه في كل مايتعلق بإجراءات الحفاظ على أمن مصر القومي وتأمين حدودها  
يدعم الحل السلمي في ليبيا ويجدد الدعوة إلى وقف اطلاق النار واستئناف المفاوضات  

أعرب الأزهر عن دعمه للموقف المصري في كل مايتعلق بإجراءات الحفاظ على أمن مصر القومي وتأمين حدودها.

جاء ذلك غداة تصريحات للرئيس عبدالفتاح السياسي أكد فيها أن لمصر حقًا شرعيا في التدخل في ليبيا المجاورة، وأمر الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عملية خارج البلاد إذا دعت الحاجة لذلك.
   
وقال الأزهر في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إنه "يتابع بمزيد من القلق ما تشهده ليبيا من احتدام الصراع بين الأشقاء الليبيين، والتدخلات الخارجية ذات الأطماع التي تؤدي إلى مزيد من التشرذم والتنازع وتأجيج الصراع بين أبناء الشعب الليبي الشقيق". 

وأعرب الأزهر عن رفضه القاطع "لمبدأ الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته"، داعيًا إلي موقف عربي مشترك وحازم في حل هذه الأزمة، وموجها مناشدته للشعب الليبي بضرورة الاتحاد ونبذ الخلاف والفرقة التي تجعل ليبيا عرضة للأطماع الاستعمارية والتدخلات الخارجية.

وقال الأزهر إنه يدعم موقف القيادة المصرية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها، مؤيدًا حرص مصر الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجادة لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة شعبها.

وتوجه الأزهر برسالة دعم وتقدير لأبطال مصر الأوفياء ضباط وجنود القوات المسلحة الساهرين على حماية الحدود، وتأمين المنافذ ممن يفتدون تراب مصر بأرواحهم، داعيا المولى عز وجل أن يحفظهم بحفظه وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام وأن يوفقهم لما فيه مصلحة البلاد والعباد. 

كما توجه بالدعاء إلى الله تعالي أن يجمع شمل الليبيين، وأن يوحد كلمتهم، وأن يجنب ليبيا والليبيين مرارة الحروب وويلات الصراع والنزاع، وأن يحفظ ليبيا وشعبها والوطن العربي من كل مكروه وسوء.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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