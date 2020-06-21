» سجين أمريكي يحاول الهرب للمرة الثاني خلال أسبوعه واحد

21 يونيو 2020 - 07:18 م

حاول سجين في "رايكرز آيلان" بجزيرة ريكرز – السجن الرئيسي لمدينة نيويورك - الهروب صباح الأحد، للمرة الثانية في غضون أيام قليلة.





جاء ذلك بعد أن قام بمحاولة للهروب في الأسبوع الماضي، وكرر نفس المحاولة اليوم، قبل أن يتم محاصرته.





ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصدر مطلع على الوضع، إنه تم العثور على آرثر ل.براون (37 عامًا) من بروكلين على سطح منشأة في ريكرز.





وتم القبض على المعتقل بسرعة وإعادته إلى الحجز. وقال بيتر ثورن المتحدث باسم السجن، إن الحادث قيد التحقيق وسيكون هناك تعليق فوري للموظفين إذا لزم الأمر.





وقال مسؤولون إن براون تسلق سياجًا في القيادة الشمالية للمستشفى في جزيرة ريكرز أثناء الاستجمام حوالي الساعة 9 صباحًا.





وقالت مصادر في الأسبوع الماضي إن براون قام بخطوته الجريئة يوم الخميس الساعة 12:17 مساءً، فوق مركز جورج ر. فيرنو، وهو سجن للرجال بالقرب من الطرف الشرقي للجزيرة.





وقالت المصادر، إن كاميرا مراقبة سجلت براون، الذي تم سجنه منذ مهاجمته شرطيين منذ أكثر من عام، حيث قام بتسلق سياج في زاوية من الفناء الأسبوع الماضي.





ووفق المصادر ذاتها، فإنه لم يتضح كيف هبط من السطح وهو طابقين فوق الارض، ولم يتم الابلاغ عن الهروب حتى الساعة 12:41 مساء.





وقالت مصادر إن "إنذارا أحمر" صدر بعد ست دقائق وأمر بتفتيش الجزيرة الساعة 12:57 مساء.





تم سجن براون منذ 7 مايو 2019 ، عندما تم القبض عليه بتهمة التعدي على اثنين من رجال شرطة نيويورك.





بعد يومين، تقول أوراق المحكمة، يُزعم أنه ألقى بالمخلفات البشرية على ضابط في حادثة قالت مصادر إنها وقعت في سنترال الحجز في محكمة مانهاتن الجنائية.



