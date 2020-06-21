وزير الشباب: الرياضة تطورت كثيرا في عهد "السيسي"

21 يونيو 2020 - 07:16 م

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في المؤتمر الدولي " الرياضة قوة وطن ورسالة سلام" الذي نظمته كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الفترة من 20 الي 27 يونيو الجاري، بمشاركة 600 باحث، على مستوى الوطن العربي.



ويتضمن المؤتمر عقد ثلاث ندوات "الرياضة قوة وطن ورسالة سلام"، و "الرياضة الجامعية في الوطن العربي" ، و "الرياضة وجائحة كورونا"، يشارك فيها الدكتور طارق عبدالله الجمال رئيس جامعة أسيوط، و عبدالمنعم عمارة رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة الاسبق، و الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب الاسبق، و الدكتور كمال درويش أستاذ الادارة ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية، الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة، والدكتور جمال محمد علي عميد الكلية ورئيس المؤتمر.



وخلال مداخلته أثنى الدكتورأشرف صبحي على المؤتمر ومحاوره التي جاءت وفق رؤية علمية، تستهدف الواقع الرياضي العربي، حيث ارتكزت على مناقشة دور الرياضة كأحد أهم المجالات التي اعتبرها الرئيس عبدالفتاح السيسي "أمن قومي".



وأضاف صبحى أن الحركة الرياضية المصرية شهدت تطورا ملحوظا خلال ال6 سنوات الماضية، موضحا ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمجال الرياضي، و ان عام 2019 كان العام الابرز على مستوى تحقيق النتائج والبطولات في مختلف الالعاب الرياضية.



ووصف صبحي مصر بأنها قبلة الاتحادات الرياضية، و انها باتت واحدة من أهم دول العالم جذبا للأحداث والفعاليات الرياضية القارية والعالمية، وذلك بفضل البنية التحتية الانشائية الكبرى على المستويين الرياضي والشبابي، و ان ذلك يعكس دور مصر في ارساء قواعد السلام ويعبر عن قوتها في المنطقة.

