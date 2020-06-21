"فوق الركبة".. ياسمين صبري تثير الجدل مع "أبوهشيمة" على البحر

21 يونيو 2020 - 06:57 م

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة رومانسية رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، على شاطئ البحر، في أحدث ظهور لهما بعد شهر العسل.

ونشرت ياسمين صبري الصورة عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، واكتفت بوضه تعليق "قلب" فقط على الصورة.

وظهرت "صبري" بفستان قصير فوق الركبة ممسكة بيد زوجها أحمد أبوهشيمة وخلفهما يخت صغير على شاطئ البحر.

وتفاعل المئات من متابعيها مع الصورة داعين لهما بالسعادة، فيما أبدى البعض حسدهم لهما على قضاء وقتهما بعيدا عن الجميع على شاطئ البحر هربًا من كورونا.

وكانت "ياسمين" نشرت صورة لعقد قرانها على أبو هشيمة ، و علقته عليها كاتبة تاريخ عقد القرآن الموافق 17 إبريل و وضعت بجانبه صورة تعبيرية لقلب أحمر .