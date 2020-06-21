  • الأحد 21 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مدبولي

في ظل كورونا.. تحذيرات حكومية حادة بشأن الأدوية

أول رد فعل للأزهر بشأن الموقف المصري من ليبيا

أول رد فعل للأزهر بشأن الموقف المصري من ليبيا

إحالة مدير مستشفى وطبيبين للنيابة في واقعة وفاة «ماما سناء»

إحالة مدير مستشفى وطبيبين للنيابة في واقعة وفاة «ماما سناء»

جانب من الاجتماع

رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع بقادة الجيش "صور وتفاصيل"

شوبير ومرتضى

بسبب تركي آل الشيخ.. "شوبير" يشكو مرتضى منصور للنائب العام

شقيق رئيس الوزراء الجزائري الأسبق

وفاة شقيق رئيس الوزراء الجزائري داخل المحكمة

خيري سعدالله

تاجر مخدرات.. أول صورة لليبي منفذ حادث الطعن ببريطانيا

الديهي

نشأت الديهي يخضع للعزل المنزلي بسبب كورونا

إصابتان بـ "كورونا" في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

إصابتان بـ "كورونا" في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

جورج فلويد

منع الضباط السود من حراسة «جورج فلويد».. (تحقيق وعقوبة)

"شكري" يستعرض ملف سد النهضة مع نظيره الروسي

الحياة السياسية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إثيوبيا تفاجئ مصر ببيان مخالف للتوقعات عن السد

#

أول تعليق مصري على الاجتماع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

#

سامح شكري: مصر لن تتهاون في حقوقها المائية

#

تطور جديد.. مصر تستعين بخبرائها الدوليين في أزمة سد النهضة

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 21 يونيو الجاري، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، لبحث العلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

 كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا حيث تم التشاور حول مستجدات الأوضاع هناك، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية، فضلاً عن استعراض مجمل المستجدات في ملف سد النهضة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انفجار قوي يهز أوكرانيا
» سجين أمريكي يحاول الهرب للمرة الثاني خلال أسبوعه واحد
» بعد الانهيار.. ممثل شهير يعلن إصابته بكورونا
» مقتل عريف في اشتباكات مع مسلحين بالجزائر
» "بوتين" يغازل زعيم أوكرانيا
» 7 قتلى في انفجارين بالصومال
» مفاجأة صادمة.. إصابة مدرب الأهلي بفيروس كورونا
» شريف منير يتصدر التريندات بصورة جديدة لبناته
» حادث مروع بالسعودية يودي بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة
» وصفوه بـ"خطأ لا يغتفر".. وتويتر يعتذر لمستخدميه
» شريف مدكور: "دي إشاعة جديدة عليا متصدقوهاش"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية