سفير نيوزيلندا يفاجئ السعوديين بتصريحات عن "كورونا"

21 يونيو 2020 - 06:47 م

فاجأ السفير النيوزيلندي لدى السعودية، المواطنين السعوديين بتصريحات عن الخدمات المقدمة بشأن فيروس كورونا في البلاد.

وأشاد السفير بالرعاية الطبية التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين، وتفاني الطواقم الطبية في المناطق المفتوحة رغم ارتفاع درجات الحرارة في هذا الصيف.

وكتب السفير النيوزيلندي جيمس مونرو، على حسابه في "تويتر": "في الأسبوع الماضي أصبت وأفراد عائلتي بما يشبه أعراض الإنفلونزا، فقررنا أن نجري فحص كوفيد 19 للتأكد من سلامتنا، وبالمناسبة أود أن أشيد بتفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة "درايف ثرو" (فحص كورونا من السيارة) في المملكة العربية السعودية، على الرغم من حرارة الصيف، شكرا جزيلا".



وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، عن تسجيل 37 وفاة و3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

