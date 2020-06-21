رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع بقادة الجيش "صور وتفاصيل"

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الجيش

اجتماع

سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا

أفادت وسائل إعلام إثيوبية بأن رئيس الوزراء آبي أحمد اجتمع مع قادة الجيش لبحث استراتيجية جديدة للدفاع.

وقال رئيس الوزارء الإثيوبي عقب الاجتماع: "أجرينا مع الضباط العاملين في قوات الدفاع الوطني مناقشات مثمرة حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة البناء المؤسساتي".

ويأتي هذا الاجتماع بعد إعلان مصر الجمعة الماضي، أنها تقدمت بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي تدعو فيه المجلس إلى التدخل لمساعدة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان في إيجاد حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأمس السبت، قال وزير الخارجية سامج شكري إنه وجه خطابا إلى المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن الدولي بصفته الرئيس الحالي للمجلس بشأن الأزمة، أكد فيه أن القاهرة اضطرت لإحالة القضية إلى المجلس بعد أن استنفدت كل سبل التوصل إلى حل ودي للوضع عبر الاتفاق.


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