بسبب تركي آل الشيخ.. "شوبير" يشكو مرتضى منصور للنائب العام

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بلاغ

مرتضى منصور

النائب العام

شوبير

تركي آل الشيخ

تقدم الإعلامي أحمد شوبير اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب الاتهامات التي وجهها له الأخير مؤخرا، والتي اتهمه فيها بحصوله على أموال وهدايا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ونشر شوبير عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورا من البلاغ، وأرفقها بالقول: "الصمت حيال التجاوز في الحق والعرض جريمة.. وبما أننا في دولة قانون، تعلى كافة مو?سساتها ميزان العدل والعدالة، فإنني أسلك الطرق القانونية والشرعية، للحصول على حقي، الذي لا أشك لحظة في كونه ا?ت لا محالة، ممن تجاوز كل الحدود، وخاض فيما لا حق له ولا لغيره فيه سبا وقذفا وتطاولا".

وأضاف: "أخذت قرار المواجهة بالقانون والأخلاق والقيم التي تعودناها في بيوتنا وبلدنا الغالي مصر، وعلى الله قصد السبيل".

وكان منصور قد هاجم شوبير واتهمه بالحصول على عمولات في صفقة انتقال صلاح محسن لنادي الأهلي، فضلا عن حصوله على أموال وهدايا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي.


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