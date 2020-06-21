» انفجار قوي يهز أوكرانيا

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لقي شخصان على الأقل مصرعهما جراء انفجار قوي هز اليوم الأحد، عمارة سكنية في العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلنت السلطات أنها تنظر في فرضية أن يكون الحادث بفعل فاعل.

وذكرت إدارة الطوارئ الأوكرانية في بيان لها، أن الانفجار أدى إلى تدمير جزئي للمبنى المؤلف من تسعة طوابق، مؤكدة انتشال جثتين من تحت الأنقاض.

وأشار البيان إلى أن فرق الإنقاذ أجلت 21 شخصا من المبنى وانتشلت ثلاثة مصابين من تحت الأنقاض، ولا تزال عملية الإجلاء مستمرة.
وصرح رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية إيغور كليمينكو للصحفيين بأن "الانفجار وقع على الأرجح في الطابق السادس والعمل جار الآن لتحديد سببه، ولن تنطلق عملية إزالة الأنقاض ما لم يصدر خبراء المتفجرات وممثلو إدارة الطوارئ تقريرهم الأولي بشأن سبب الانفجار".

من جانبه، أكد وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف لوسائل إعلام أن الشرطة تنظر في فرضيتين بشأن سبب الحادث، وهما انفجار غاز وتفجير عبوة ناسفة.

وأشار الوزير إلى أن العينات التي تم جمعها في موقع الحادث قد أرسلت إلى مختبر للتحليل.

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