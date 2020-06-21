  • الأحد 21 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إصابتان بـ "كورونا" في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

إصابتان بـ "كورونا" في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

جورج فلويد

منع الضباط السود من حراسة «جورج فلويد».. (تحقيق وعقوبة)

الأطباء

ارتفاع ضحايا الأطباء إلى 84 حالة وفاة بكورونا

قتيل و11 مصابًا في إطلاق نار بـ "مينيابوليس" الأمريكية

قتيل و11 مصابًا في إطلاق نار بـ "مينيابوليس" الأمريكية

رجاء الجداوي

رجاء الجداوي تفقد الوعي والأطباء يتخذون قراراُ عاجلًا

وزير المالية

234,7 مليون جنيه إيرادات جمارك بورسعيد خلال أبريل ومايو

والدة حلا الترك

والدة حلا الترك تصدم الجميع باستعراض أنوثتها بعد خلع الحجاب

السعودية

إصابات كورونا في السعودية تعاود التراجع بعد قفزة مرعبة

سامح شكرى

شكري: الحل العسكري هو خيارنا الأخير

فايلر

شروط تعجيزية من فايلر للأهلي.. لن تتخيل الراتب

تحرش.. صور مبتذلة.. ممثلة أمريكية ترد على اتهامات مشينة لنجم شهير

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

القبض على لاعب شهير يمارس الرذيلة على سطح المنزل

#

شاهد .. لحظة وفاة مصارع شهير على الحلبة

#

حفلة تحرش جماعي جديدة على فتاتين بالزقازيق

كسرت الممثلة الأمريكية، ويتني كامينجز صمتها بشأن ادعاءات سوء السلوك الجنسي ضد الممثل كريس ديليا، قائلة إنها منزعجة مما قرأته وسمعته بهذا الخصوص. 
وفي الأسبوع الماضي، اتهمت العديد من النساء على وسائل التواصل الاجتماعي كريس بمحاولة الانخراط معهن جنسيًا، وبعضهن كن يبلغن من العمر 16 عامًا. 

وواجه كريس اتهامات من العديد من النساء عبر موقع "تويتر" منذ يوم الأربعاء، بإرسال رسائل غير لائقة لهن ومحاولة الحصول على صور عارية منهن.

وتألق كامينجز وكريس معًا في مسلسل "ويتني" الذي يدور حول حياتها.

وأضافت: "لقد استغرقت بضعة أيام لمعالجة المعلومات التي علمتها عن كريس. أنا منزعجة وغاضبة مما قرأت وتعلمت. هذا نمط من السلوك المفترس. يتم تمكين إساءة استخدام السلطة عن طريق الصمت. الآن بعد أن علمت، لن أصمت"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

وكتبت على "تويتر" يوم السبت: "يجب أن تكون الفتيات من المعجبين بفنان كوميدي أن يعجب بهن دون أن يكن هدفًا جنسيًا. إنها مسؤولية الكبار أن يكونوا بالغين".

ونفى كريس الخميس الاتهامات، وقال في بيان نشره موقع (TMZ) المختص بتغطية أخبار المشاهير: "أعلم أنني قلت وفعلت أشياء ربما كانت تسيء إلى الناس خلال مسيرتي، لكنني لم ألاحق عن قصد أي امرأة قاصرة في أي وقت". 

وأضاف: "جميع علاقاتي كانت قانونية وتوافقيةـ، ولم أقابل أو تبادل أي صور غير لائقة مع الأشخاص الذين غردوا عني. أنا آسف. لقد كنت رجلًا غبيًا. ذلك خطئي. أعدكم بأنني سأستمر في تحسين أدائي".

وعرض مسلسل "ويتني" لمدة موسمين على قناة (إن بي سي) قبل إلغاؤه في عام 2013. لعب كريس دور أليكس ميللر، صديق شخصية كامينجز، والتي كانت نسخة خيالية من نفسها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد الانهيار.. ممثل شهير يعلن إصابته بكورونا
» مقتل عريف في اشتباكات مع مسلحين بالجزائر
» "بوتين" يغازل زعيم أوكرانيا
» 7 قتلى في انفجارين بالصومال
» مفاجأة صادمة.. إصابة مدرب الأهلي بفيروس كورونا
» شريف منير يتصدر التريندات بصورة جديدة لبناته
» حادث مروع بالسعودية يودي بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة
» وصفوه بـ"خطأ لا يغتفر".. وتويتر يعتذر لمستخدميه
» شريف مدكور: "دي إشاعة جديدة عليا متصدقوهاش"
» شاهد.. آخر ظهور للعراقي أحمد راضي
» نجل هشام سليم يبكي معترفا بخطأ تحوله الجنسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية