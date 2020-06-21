قتيل و11 مصابًا في إطلاق نار بـ "مينيابوليس" الأمريكية

21 يونيو 2020 - 04:44 م

قُتل شخص وأصيب 11 في إطلاق نار في مدينة مينيابوليس الأمريكية الأحد.





وقالت الشرطة إن شخصًا قتل وأصيب 11 شخصًا بجروح غير مهددة للحياة عندما أطلقت النيران في وقت متأخر من مساء السبت في مينيابوليس.





وقال ليبور جاني، مراسل صحيفة "ستار تريبيون" المحلية، في تغريدة، إنه "تم على ما يبدو إطلاق النار على نوافذ في متجر أحذية ومسرح أبتاون" .





وأضاف في تغريدة منفصلة أن امرأة قالت ان ابنتها البالغة من العمر 23 عامًا تم اطلاق النار عليها مرتين في الساق والفخذ.





ولم يُفصح عن اسم الضحية وعمره على الفور، ولم يتضح ما إذا كان أي شخص اعتقل في الحادث.





وكانت مينيابوليس في مركز التظاهرات المناهضة للعنصرية والوحشية التي قامت بها الشرطة والتي انتشرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ وفاة المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد على يد شرطي أبيض.





ونصحت الشرطة الجمهور بتجنب منطقة أبتاون مينيابوليس، وهي منطقة تجارية تضم العديد من الحانات والمطاعم.





وأظهر مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تداعيات الهجوم حيث تجمعت الحشود، وشوهد الضحايا ممدين على الرصيف، قبل أن تأتي الشرطة، كان الدم مرئيًا على الأرض بعد نقل الضحايا إلى المستشفيات المحلية.





وفي مطلع يونيو الجاري، بدأت ولاية مينيسوتا في السماح بإعادة فتح الحانات والمطاعم بخدمات محدودة بعد حوالي ستة أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.



