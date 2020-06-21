رجاء الجداوي تفقد الوعي والأطباء يتخذون قراراُ عاجلًا

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رجاء الجداوي
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كورونا

رجاء الجداوي

فقدان الوعي

شهدت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، تطورات جديدة بعد فقدانها الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التي أجريت لها والتي اثبتت استمرار تواجد الفيروس.

وأدى ذلك إلى تدهور حالتها النفسية الأمر الذي أدى على فقداها الوعي، وتدخل الأطباء بشكل عاجل متخذين قرارًا بوضعها على أنبوبة حنجرية.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي  تعاني من مشاكل صحية في الرئة، والتي لم تشهد أي تطور للأفضل منذ دخولها العناية المركزة، بالإضافة إلى  قلة نسبة الأكسجين في الدم وعدم عمل الرئة بكفاءة عالية.

وعلى الرغم من حصولها على جرعتين من بلازما الدم من أحد المتعافين إلا أن الأمر لم ينجح معها، الأمر الذي أصابها والأطباء المعالجين بحالة من الإحباط.

وطالبت أميرة ابنة رجاء الجداوي الدعاء لوالدتها بعد أن أثبتت كل المسحات التي تم عملها لها إيجابيتها، متمنية الشفاء أيضا لمدير العناية المركزة الذي أصيب بالفيروس.


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