شرب الماء علي الريق.. هذه فوائده

21 يونيو 2020 - 02:20 م

ينصح الكثير من الخبراء بشرب المياه على الريق صباحًا لما لها من الكثير من الفوائد خاصة لتقليل الوزن، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن شرب المياه علي الريق يساعد في تقوية الجهاز المناعي أيضًا.

وأشارت الدراسة إلى أن شرب 300 مللي لتر ماء عادي علي الريق صباحا يحفز الجسم علي حرق الدهون ويساعد علي التمثيل الغذائي الجيد، و يعمل علي زيادة كفاءة الجهاز المناعي.

وأكدت الدراسة أن النتائج تظهر خلال أسبوعين فقط خاصة إذا تم المواظبة عليها.