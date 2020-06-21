الشيخة إقبال الصباح تتبرع بمليون جنية لأسر شهداء الجيش والشرطة

21 يونيو 2020 - 02:05 م

صرحت الشيخة إقبال الصباح من الأسرة الحاكمة في الكويت في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد وفي بادرة إنسانية تبرعت بشيك بمليون جنية لأسر شهداء الجيش والشرطة وبمبلغ 25 الف جنية لكل فرد من المصريين العائدين من أحداث ليبيا كهدية بفرحة العودة إلى الديار المصرية .







أضافت سمو الشيخة إقبال الصباح أن هذه المبادرة التي قامت بها تتمنى أن يكررها الأخوة العرب وكل الأصدقاء لأنها مصر أم الدنيا .

