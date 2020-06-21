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.. والعائدين من أحداث ليبيا

الشيخة إقبال الصباح تتبرع بمليون جنية لأسر شهداء الجيش والشرطة

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الشيخة إقبال الصباح
الشيخة إقبال الصباح

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صرحت الشيخة إقبال الصباح من الأسرة الحاكمة في الكويت في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد وفي بادرة إنسانية  تبرعت  بشيك بمليون جنية لأسر شهداء الجيش والشرطة  وبمبلغ 25 الف جنية لكل فرد من المصريين العائدين من أحداث ليبيا كهدية بفرحة العودة إلى الديار المصرية .
أضافت سمو الشيخة إقبال الصباح أن هذه المبادرة التي قامت بها تتمنى أن يكررها الأخوة العرب وكل الأصدقاء لأنها مصر أم الدنيا .
كما أشاد الإعلامي مصطفى بكري  بدور الشيخة إقبال الصباح وتبرعها بهذا التبرع السخي  وبدورة شكرها على هذه المبادرة الطيبة وشدد على أن أسماء العائدين من ليبيا سوف ترسل لمكتب الشيخة إقبال الصباح مع أرقام هواتفهم الشخصية وكشف بأسماء أسر الشهداء من الجيش والشرطة.

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