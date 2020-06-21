شروط تعجيزية من فايلر للاستمرار مع الأهلي

21 يونيو 2020 - 01:57 م

كشف الإعلامى محمد شبانة، كواليس مفاوضات مسئولي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من أجل تجديد تعاقده والبقاء لعدة سنوات أخرى.

وقال "شبانة" عبر برنامجه الإذاعي "من الآخر": "فايلر طلب زيادة راتبه لـ 2.5 مليون يورو فى حديثه مع خالد مرتجى عضو مجلس الأهلى الذى يقود المفاوضات معه".

وأضاف: "فايلر طلب أن يكون عقده سنة واحدة بدلا من سنتين مثلما كان كلامه قبل السفر، نسبة بقاء فايلر مع الأهلى أو رحيله هى 50 %".

وينتهى تعاقد رينيه فايلر مع الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الكروى الجارى بعد أن تولى تدريب المارد الأحمر قبل عدة أشهر، وتم توقيع عقد معه حتى نهاية الموسم الحالي.