شروط تعجيزية من فايلر للاستمرار مع الأهلي

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تجديد

كشف الإعلامى محمد شبانة، كواليس مفاوضات مسئولي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من أجل تجديد تعاقده والبقاء لعدة سنوات أخرى.

وقال "شبانة" عبر برنامجه الإذاعي "من الآخر": "فايلر طلب زيادة راتبه لـ 2.5 مليون يورو فى حديثه مع خالد مرتجى عضو مجلس الأهلى الذى يقود المفاوضات معه".

وأضاف: "فايلر طلب أن يكون عقده سنة واحدة بدلا من سنتين مثلما كان كلامه قبل السفر، نسبة بقاء فايلر مع الأهلى أو رحيله هى 50 %".

وينتهى تعاقد رينيه فايلر مع الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الكروى الجارى بعد أن تولى تدريب المارد الأحمر قبل عدة أشهر، وتم توقيع عقد معه حتى نهاية الموسم الحالي.


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