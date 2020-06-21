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المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

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المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

قضايا وحوادث

المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"
المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

عبد القادر وحيد- متابعات

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بأحكام تتراوح ما بين المشدد والمخفف، قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لـ 13 متهما، والمشدد 15 سنة لـ 3 متهمين آخرين، لاتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، كانت قد أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت عن تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، فى جلسة 25 ديسمبر 2019،  والتي جاء فيها:  وفاء لأمانة الدفاع عن المجتمع، من فكر هدام يُبرر الإرهاب والفساد فى الأرض، الذى نهى الله عنه عباده وعده من أعظم الذنوب، أن الجماعة محل القضية احتكروا الإسلام لأنفسهم لخدمة أغراضهم بإدعاء خدمة الشرع.

وتابعت: لن تستقر الحياة إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من المجتمع الذى ذاق داء الإرهاب، ضل المتهم الأول سعيه وانحرف سلوكه، فاقتنع بأفكار التنظيم الإرهابى من قتل وتفجير وعدوان واستباحة لدم الإنسان.


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