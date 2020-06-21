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نجل هشام سليم يبكي معترفا بخطأ تحوله الجنسي

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هشام سليم وابنته بعد عملية التحول

إيمان هاني

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اعترف نور هشام سليم، نجل الفنان هشام سليم، المتحول جنسيا، بأن ما فعله من تحويل جنسي خطأ أمام الله، موضحا أنه لم يجر عملية تصحيح أو عانى من خلل هرموني، بل ما أجراه عملية تحويل كاملة. 

وأضاف في مقطع فيديو بثّه عبر خاصية "الاستوري" في حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام"، قائلاً: "اللي هيجي يقولي أنت عادي وأنت حبيبنا يا نور بس المثليين والمثليات لأ.. طيب اللي أنا عملته تحويل مش تصحيح وعارف إن اللي عملته قدام ربنا المفروض غلط".

وتابع: "هتقولوا عليا إيه لما أموت، عادي أنا مش زعلان بس ليه إحنا مش كلنا بني آدمين مع بعض، معقبا: "اللي راضي بيا ومش راضي بملك الكاشف يبقى منافق واللي راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقى منافق".

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