"صلاح" يقود تشكيل ليفربول أمام إيفرتون

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التحول الجنسي

هشام سليم

سارة حجازي

يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره إيفرتون في ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الـ30، في الثامنة مساء اليوم الأحد.

وينفرد ليفربول بصدارة الجدول برصيد 82 نقطة (بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني)، ويتبقى له 6 نقاط فقط للتتويج بكأس بريميرليج الغائبة منذ 30 عامًا.

على الجانب الآخر، يتواجد إيفرتون في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

وجاء التشكيل المتوقع للفريقين

إيفرتون

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: شيموس كولمان، ميسون هولجيت، مايكل كين، لوكاس ديني

خط الوسط: أنتوني جوردون، أندريه جوميش، توم دايفز، بيرنارد

خط الهجوم: ريتشارلسون، كالفرت-ليوين

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألسكندر- أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون

خط الوسط: نابي كيتا، جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح


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