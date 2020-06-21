ترامب لأنصاره: صحتي "بومب".. وسأبلغكم بأي مشكلة

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عبد القادر وحيد- متابعات

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ترامب

جوبايدن

ينفي الشائعات

صحتي جيدة

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس السبت أمام أنصاره في تولسا بولاية أوكلاهوما،الشائعات التي سرت حول صحّته قبل أسبوع أثناء مشاركته في حفل بدت عليه خلاله أمارات التعب، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

وأضاف ترامب في أول مهرجان انتخابي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر قائلا: "إذا كانت هناك مشكلة سأبلغكم بها"، بحسب فرانس 24 .

واتهم ترامب في خطابه  منافسه الديموقراطي في الانتخابات المقرّرة في 3 نوفمبر المقبل جو بايدن البالغ من العمر 77 عاماً بأنه يعاني من خطب في صحّته، منوها أن "هناك خطب ما فيما يتعلّق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكّده لكم".

وكانت علامات استفهام عديدة طرحت حول صحة ترامب في عيد ميلاده الرابع والسبعين، وذلك بعد أن بدت عليه أمارات التعب خلال حفل تسليم شهادات عسكرية لخريجي أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك.

وبدا على ترامب عند مغادرته المنصة، أنه يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته حذرة.

 كما أشارت وسائل إعلام إلى استعماله كلتا يديه لحمل كوب ماء خلال الخطاب، وأنه واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية الجنرال دوغلاس ماكارثر.


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