تواضروس: صلوا من أجل هؤلاء فهم تظهر فيهم رحمة الله

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طالب البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالصلاة من أجل ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، قائلا: "لنا إخوة وأحباء في هذه الحياة لهم احتياجات خاصة لهم نفوس ومشاعر وقلوب وهو حقل كبير تظهر فيه رحمة الله، وعلينا النظر إلى هذه الخدمة ولدينا كنائس عديدة تقوم بهذه الخدمات، ونصلي أيضًا من أجل الخدام في هذا المجال. 

وقال قداسة البابا، في كلمة روحية ألقاها اليوم الأحد ضمن حلقات "معًا بنفس واحدة" والتي تبث على مدار أيام صوم الرسل والذى بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الاثنين قبل الماضي إن عطايا الله عظيمة وجديدة في كل صباح، ويجب أن نعلم أبناءنا وأسرنا أن نرى يد الله الممدودة في حياتنا كل يوم، وأن نرى عمله في حياتنا.

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "من الأمور الجميلة ملاحظة ما يفعله الله معك ومع أسرتك وفي كل أمور حياتك".

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