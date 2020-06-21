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ضبط مصنع بداخله 30 ألف كمامة مغشوشة

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متابعات- أمينة عبد العال

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ضبط 200 ألف كمامة مغشوشة في الجيزة

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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ضبطت الأجهزة الأمنية مصنعا لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص بالجيزة وبداخله حوالي 30 ألف كمامة مجهولة المصدر.

وكانت معلومات وردت لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بقيام طالب وربة منزل باتخاذ شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة العمرانية كمصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع  الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر، حسبما نشرت "صدى البلد".

وبالبحث تم استهداف المصنع المشار إليه وضبط المتحري عنهم وبتفتيش المصنع وجدت الكميات المشار إليها مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.


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