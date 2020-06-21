هزت الكويت.. يدهس فتاة بسيارته مستعينا بكلب مفترس

21 يونيو 2020 - 01:03 م

أقدم شاب في الكويت على قتل فتاة بطريقة مروعة، دهسا بسيارته.

واستعان الشاب الجاني بكلب مفترس في جريمته، حيث أطلقه ليرعب الفتاة وطرحها أرضا، ومن ثم قام بدهسها بمركبته.

وتمكنت الشرطة الكويتية من ضبط المتهم، الذي فر هاربا فور تنفيذ جريمته.

وبحسب صفحة "خبر عاجل"، فقد تمكن "رجال الأمن الجنائي من القبض على مواطن ثلاثيني في منزله بالقرين المتهم بقتل الفتاة في أبو فطيرة.

ووصفح الصحيفة الحدث بأنها أبشع جريمة بالعام الحالي، فقد توفيت الفتاة فور قيام المتهم بدهسها بعدما استعان بكلب مفترس، فيما لاذ بالفرار بعد تنفيذ جريمته.