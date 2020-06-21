بشرى سارة لأصحاب الأمراض المزمنة

21 يونيو 2020 - 12:37 م

أعلن الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، صرف العلاج على نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة من الوحدات الصحية، مؤكدًا المجالس تقوم بتجديد قرار العلاج على نفقة الدولة المنتهي لأصحاب الأمراض المزمنة وتوجيههم إلى مستشفيات أخرى بعيدة عن مستشفيات العزل.







وأضاف "زيدان" خلال مداخلة هاتفية عبر خدمة "سكاي"، لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم ربط جميع المستشفيات على أقرب واحدات صحية أو قوافل طبية أو مراكز علاجية لتقديم الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض:"الضغط – السكر – القلب".







وتابع: "المريض يمكنه الذهاب إلى تلك الوحدات أو عربات القوافل العلاجية أو المراكز الصحية لإجراء تقرير اللجنة الثلاثية ويتم إرساله إلى المجالس الطبية عبر الإنترنت لإصدار القرار فى نفس اليوم ويتم صرف العلاج لمدة ثلاث شهور".

