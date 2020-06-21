مفاجأة وضع "فايلر" بالحجر المنزلى في بلاده

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قال الإعلامى محمد شبانة، إن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يخضع للعزل المنزلى بسبب مخالطة أحد أقاربه المصاب بكورونا.

وأضاف "شبانة" خلال  برنامجه الإذاعى "من الآخر": "فايلر كان من المفترض أن يعود لمصر 25 يونيو لكنه أخطر مسئولى الأهلى بتأخر وصوله ثلاثة أيام حتى ينهى العزل المنزلى الذى يخضع له فى الوقت الحالى".

وينتظر مسئولو الأهلى عودة فايلر من جديد لقيادة الفريق من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن للمرحلة المقبلة التى تتطلب المزيد من التركيز لحسم لقبى بطولة الدورى الممتاز ودوري أبطال إفريقيا .


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