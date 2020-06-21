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الطيران يعلن موعد إعادة فتح خطوط الطيران بالكامل

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ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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بدء الرحلات الجوية بجميع مطارات مصر اعتبارا من أول يوليو

الطيران المدني

الغردقة

المنظمات العالمية

أعلن وزير الطيران المدني محمد منار عنبة أنه تم تحديد أول يوليو لإعادة فتح خطوط الطيران بالكامل.

وأضاف أن هناك تنسيقا بين وزارتي الطيران والسياحة لتفقد الإجراءات الاحترازية في مطارات مصر لاستقبال السائحين في المدن السياحية، جاء ذلك أثناء مداخلته علي برنامج " صباح البلد".

وأكد أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها المنظمات العالمية لإجراء التباعد الاجتماعي في المطارات وتركيب كاميرات حرارية في مطار الغردقة والقاهرة الدولي ـ لافتا إلي أن مطار الغردقة يدعو للفخر في إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا" .

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