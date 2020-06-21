وزيرة الصحة لأولياء الأمور:هتعدي على خير

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الصحة

الثانوية العامة

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هالة زايد

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم التنسيق مع وزير التربية والتعليم وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية لمشاركة الوزارة في التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة. 

وأضافت "زايد"، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، على هامش جولة تفقدية بحي الأسمرات لمتابعة سير لجان الثانوية العامة، اليوم الأحد، قائلة: "إحنا مطمئنين جدًا ومأمنين كل حاجة ومش لازم تجي الامتحانات مع ولادكم".

وتابعت: "إحنا مأمنين الطالب صحيًا، وإن شاء الله هتعدي على خير، وينتهي هذا المهرجان على خير".

وبدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

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