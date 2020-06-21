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حقيقة رحيل "أوباما" عن صفوف الزمالك

الرياضة

رسميًا.. وادي دجلة يضم يوسف أوباما
رسميًا.. وادي دجلة يضم يوسف أوباما

محمد عبد الحارس

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كشف مسئولو الزمالك، حقيقة وصول عرض إماراتي لصانع ألعاب الفريق يوسف أوباما، وذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز مع الزمالك.

ونفى مسئولو الأبيض وصول أي عروض لأوباما من الإماراتي، حيث أكد رئيس الأبيض أن النادي لا يمانع في رحيل أي لاعب بالفريق بشرط وصول عرض رسمي وبمقابل مادي كبير يليق بالزمالك واللاعب.

وتوج أوباما مع الزمالك في شهر فبراير الماضي ببطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري وذلك على حساب الترجي التونسي والأهلي.


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