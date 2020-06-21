تفاصيل جديدة.. مصادر تكشف تطورات حالة الفنانة رجاء الجداوي

21 يونيو 2020 - 09:57 ص

في تطورات حالة الفنانة رجاء الجداوي، كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل الطبى لمصابي فيروس كورونا المستجد بأبو خليفة بالإسماعيلية، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة.

وبحسب المصادر فإن حالة الفنانة مستقرة ولم يطرأ عليها أي جديد سواء سلبي أو إيجابي، منوهة أنه ما زالت تخضع لجهاز التنفس الصناعي.

وأضافت المصادر أن الروح المعنوية للفنانة مرتفعة، وتحرص على الحوار مع التمريض وإدارة المستشفى خلال زيارتها، وتتبادل معهم الحديث عن فيروس كورونا.

وذكرت المصري اليوم أن عينات وأشعة جديدة تم الحصول عليها من الفنانة أثبتت بقاء الفيروس فى السائل المخاطى للأنف، وأرجعت ذلك إلى عامل السن حيث تبلغ الفنانة نحو 82 عاما.

من ناحية أخرى، طالبت الدكتورة ندى عبدالمنعم، التى خرجت من مستشفى العزل الطبى بأبو خليفة، أمس، الأطباء وأطقم التمريض بالحذر فى التعامل مع الفيروس والمصابين.

وأضافت أنها أصيبت بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية للوقاية خلال مخالطتها حالات إصابة فى عملها بالتأمين الصحى الشامل ببورسعيد.