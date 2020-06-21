الإبراشي: النهاردة امتحاناتكم يا حكومة

21 يونيو 2020 - 09:36 ص

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن امتحانات الثانوية العامة هي في الأساس امتحان للحكومة أكثر منه للطلاب، معقبا: "النهاردة امتحاناتكم يا حكومة".







وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "امتحان الطلاب أخف والمنهج أقل لكن امتحان الحكومة أثقل وأصعب".







وتابع: "الدولة ستقدم رسالة للعالم من خلال نجاحها فى إتمام امتحانات الثانوية العامة بدون إصابات".





وزارة التربية والتعليم تعقد امتحانات الثانوية العامة اليوم 21 يونيو 2020، بدلا من 7 يونيو 2020، بعد التأكد من اكتمال كافة إجراءات التعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.

