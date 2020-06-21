الدويلة: جاءني هذا التهديد.. وبراءتي يشهد لها الملك سلمان

21 يونيو 2020 - 09:36 ص

قال البرلماني الكويتي السابق مبارك الدويلة إنه وصل إليه تهديد بمقطع فيديو ظهر فيه مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وأضاف الدويلة على حسابه في تويتر أن أحد الحسابات المرتبطة باستخبارات خارجية واعد الناس بتسجيل لي مع القذافي.

وتابع: أقول له ولغيره إنه تسجيل معلن ومعلوم عن لقاء لي وفايز البغيلي مع القذافي قبل 15 سنة، ضمن أنشطة رابطة عبس العالمية التي تعنى بشئون قبيلة الرشايدة في الوطن العربي، كما قابلنا البشير والملك سلمان لنفس الغرض.

وأوضح الدويلة أنه عندما تغيرت لهجة القذافي وتغير طرحه في لقاء لاحق نقلت كل ما دار لسمو الأمير وللملك سلمان.

وأكد في حديثه: وأتحدى الهيل أو غيره أن يثبت بتسجيل أو وثيقة أو حتى شاهد زور أنني تواطأت على النظام في بلدي أو أي بلد آخر، فإذا كان غيرنا يفعلها نحن لا نفعلها أبداً بل نحن من يحمي الأسرة والنظام والوطن.