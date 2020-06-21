» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأحد، عدد من المواجهات بمختلف الدوريات الأوروبية، بعد أن عادت الحياة تدريجا للملاعب بدون جمهور خوفا من تفشى فيروس كورونا المستجد.
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد X شيفيلد يونايتد - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
أستون فيلا X تشيلسي - 05:15 مساءً - بي إن سبورتس 2.
إيفرتونX ليفربول - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو X ديبورتيفو ألافيس - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
فالنسيا X أوساسونا - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
ريال سوسييداد X ريال مدريد- 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
أتلانتا X ساسولو - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس الفرنسية 1.
إنتر ميلان X سامبدوريا - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس الفرنسية 1.
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