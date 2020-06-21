  • الأحد 21 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: النهاردة امتحاناتكم يا حكومة

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

الدويلة: جاءني هذا التهديد.. وبراءتي يشهد لها الملك سلمان

يخرج عن صمته.. يوسف شعبان يحكي واقعه المرير: أين عزت العلايلي

يخرج عن صمته.. يوسف شعبان يحكي واقعه المرير: أين عزت العلايلي

العداء السعودي سعد شداد

عداء سعودي يشعل مواقع التواصل.. وأمير سعودي يعلق

ارشيفية

بالفيديو ..تزاحم أمام المدارس وتجمهر لأولياء الأمور

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

سد النهضة

خطاب تاريخي لمصر في شكواها ضد إثيوبيا لمجلس الأمن: الأمر جلل

انور قرقاش

وزير إماراتي: تركيا ستتورط في مشاكل كبرى قريبا

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: الإمارات اكتشفت لعبة جمال ريان وفيصل القاسم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كاتبة إماراتية: كل مواطن عربي غيور كان ينتظر خطاب السيسي

يخرج عن صمته.. يوسف شعبان يحكي واقعه المرير: أين عزت العلايلي

الصفحة الأخيرة

يخرج عن صمته.. يوسف شعبان يحكي واقعه المرير: أين عزت العلايلي
يخرج عن صمته.. يوسف شعبان يحكي واقعه المرير: أين عزت العلايلي

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من جورج وسوف بعد أنباء إصابته بـ كورونا

#

وسيم يوسف يخرج عن صمته بعد غياب 55 يومًا بمفاجئة

#

طليق إيناس عزالدين يخرج عن صمته ويفجر مفاجآت عنها

#

"رونالدو" يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة عن والدته

عزت العلايلي

يوسف شعبان

واقع مرير

جيلي

أمام الكاميرات

واقع مرير يعيشه الفنان المصري ، صاحب التاريخ الفني الضخم والمسيرة الطويلة، حيث يعاني الفنان يوسف شعبان واقعا مريرا من التجاهل والابتعاد عن الأعمال الفنية لسنوات.

فبعد أن قدّم الفنان يوسف شعبان على مدار تاريخه ما يقرب من 300 عمل فني، وكان واحدا من أبرز نجوم جيله، أصبح يجد صعوبة في الوقوف أمام الكاميرات مجددا.

وبحسب ما ذكرته العربية عن  الفنان يوسف شعبان فإنه يقول عن الواقع المرير وطول غيابه : إنه يعود لعدم عرض الأعمال عليه، موضحا أنه لا تعرض عليه أعمال ذات مستوى جيد أو حتى أعمالا دون المستوى".

وأضاف شعبان أنه وقع على عقد للمشاركة في مسلسل "خالد بن الوليد" من أجل تقديم شخصية "الوليد بن المغيرة" مع الفنان عمرو يوسف، إلا أن العمل تم تأجيله، ولم يتواصل معه أحد، رغم امتلاكه للعقود الموقعة.

وأشار شعبان إلى أن التجاهل يطاله هو وأبناء جيله، متسائلا :" أين الشركات المنتجة".

كما تساءل شعبان عن أبناء جيله قائلا:  "أين عزت العلايلي أين حسن يوسف أين رشوان توفيق.. أين المخرج محمد عبد العزيز وغيرها من الأسماء".

وتابع قائلا : لا يقف الأمر على الممثلين فقط، فهناك تجاهل أيضا للكتاب والمخرجين، منوها أن هناك تهميش لقوة مصر الناعمة، ومسترجعا ما كان يجري في الماضي حينما كان هناك قطاع للإنتاج يشارك وكان التلفزيون المصري يشارك.

وأوضح شعبان أنه ليس هناك فنان يعتزل"، مشيرا إلى أن الفنان قد يبتعد ولكنه لا يستطيع الاعتزال ضاربا المثال بالعديد من نجوم هوليود، مؤكدا أن كل مرحلة زمنية لها متطلباتها.

وعن الحالة الصحية الخاصة به وتخوف البعض من عدم قدرته على الوقوف أمام الكاميرا، أكد شعبان أنه يعلم طبيعة الأدوار التي يمكنه تقديمها، وبالتالي فهور يرغب في أدوار تناسب حالته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نائب محافظ المنيا عن إخراج مسنة من مستشفى: "خطأ إدارى"
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» نجل هشام سليم يدافع عن سارة حجازي: متفرضوش دينكم علينا
» شروط قاسية من أسرة أحمد زكي للسماح لمحمد رمضان بتقديم شخصيته
» عمر ربيع ياسين: الأهلي سيفقد نجومه الكبار في دوري أبطال أفريقيا
» إيمي سمير غانم عن طلاقها من حسن الرداد: مات الكلام
» بعد هجومه على شقيقته و زوجها .. شقيق ياسمين عبد العزيز يعتذر
» وزير الطيران يكشف حجم خسائر القطاع بسبب كورونا
» ترامب يقيل كبير المدعين الفيدراليين في نيويورك
» أمريكا توقف عقار روج له ترامب لعلاج كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية