بالفيديو ..تزاحم أمام المدارس وتجمهر لأولياء الأمور

21 يونيو 2020 - 09:12 ص

بالرغم من تنبيهات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بعدم التجمهر ومراعاة البعد الاجتماعي أمام لجان الثانوية العامة إلا أن بعض المدارس شهدت مخالفة لكل الإجراءات .

وشهدت لجان الامتحان بمدرسة الشهيد أحمد فائز بمنطقة الهرم وحسب تقرير " أخبار اليوم" نوع من الازدحام بين الطلاب الذين تجمعوا في حلقات للمراجعة ، وتجمهر لأولياء الأمور أمام الأبواب.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اليوم الأحد 21 يونيو ، وتنتهي 21 يوليو ، ويؤديها 653ألف و 398 طالبا .

https://www.pscp.tv/youm7/1OwxWLRMaZjKQ