  • الأحد 21 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: النهاردة امتحاناتكم يا حكومة

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

الدويلة: جاءني هذا التهديد.. وبراءتي يشهد لها الملك سلمان

يخرج عن صمته.. يوسف شعبان يحكي واقعه المرير: أين عزت العلايلي

يخرج عن صمته.. يوسف شعبان يحكي واقعه المرير: أين عزت العلايلي

العداء السعودي سعد شداد

عداء سعودي يشعل مواقع التواصل.. وأمير سعودي يعلق

ارشيفية

بالفيديو ..تزاحم أمام المدارس وتجمهر لأولياء الأمور

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

سد النهضة

خطاب تاريخي لمصر في شكواها ضد إثيوبيا لمجلس الأمن: الأمر جلل

انور قرقاش

وزير إماراتي: تركيا ستتورط في مشاكل كبرى قريبا

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: الإمارات اكتشفت لعبة جمال ريان وفيصل القاسم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كاتبة إماراتية: كل مواطن عربي غيور كان ينتظر خطاب السيسي

في الجيزة..

بالفيديو ..تزاحم أمام المدارس وتجمهر لأولياء الأمور

الحياة السياسية

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

دولة أوروبية تفتح المدارس.. وأولياء الأمور: أطفالنا ليسوا أرانب اختبار

#

وعد خاص من الرئيس لأولياء الأمور بشأن الدراسة

#

وزير التعليم يكشف مصير أزمة مصاريف المدارس الخاصة

#

بالفيديو.. لعن خامنئي أمام مشهد الرضا

الجيزة

الثانوية العامة

الهرم

#الثانوية العامة

بالرغم من تنبيهات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بعدم التجمهر ومراعاة البعد الاجتماعي أمام لجان الثانوية العامة إلا أن بعض المدارس شهدت مخالفة لكل الإجراءات .

وشهدت لجان الامتحان بمدرسة الشهيد أحمد فائز  بمنطقة الهرم وحسب تقرير " أخبار اليوم" نوع من الازدحام بين الطلاب الذين تجمعوا في حلقات للمراجعة ، وتجمهر لأولياء الأمور أمام الأبواب.

جدير بالذكر أن  امتحانات الثانوية العامة تبدأ اليوم الأحد 21 يونيو ، وتنتهي 21 يوليو ، ويؤديها 653ألف و 398 طالبا .

https://www.pscp.tv/youm7/1OwxWLRMaZjKQ

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نائب محافظ المنيا عن إخراج مسنة من مستشفى: "خطأ إدارى"
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» نجل هشام سليم يدافع عن سارة حجازي: متفرضوش دينكم علينا
» شروط قاسية من أسرة أحمد زكي للسماح لمحمد رمضان بتقديم شخصيته
» عمر ربيع ياسين: الأهلي سيفقد نجومه الكبار في دوري أبطال أفريقيا
» إيمي سمير غانم عن طلاقها من حسن الرداد: مات الكلام
» بعد هجومه على شقيقته و زوجها .. شقيق ياسمين عبد العزيز يعتذر
» وزير الطيران يكشف حجم خسائر القطاع بسبب كورونا
» ترامب يقيل كبير المدعين الفيدراليين في نيويورك
» أمريكا توقف عقار روج له ترامب لعلاج كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية