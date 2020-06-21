بالفيديو ..تزاحم أمام المدارس وتجمهر لأولياء الأمور

متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من تنبيهات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بعدم التجمهر ومراعاة البعد الاجتماعي أمام لجان الثانوية العامة إلا أن بعض المدارس شهدت مخالفة لكل الإجراءات .
وشهدت لجان الامتحان بمدرسة الشهيد أحمد فائز بمنطقة الهرم وحسب تقرير " أخبار اليوم" نوع من الازدحام بين الطلاب الذين تجمعوا في حلقات للمراجعة ، وتجمهر لأولياء الأمور أمام الأبواب.
جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اليوم الأحد 21 يونيو ، وتنتهي 21 يوليو ، ويؤديها 653ألف و 398 طالبا .
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