» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

21 يونيو 2020 - 09:02 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 21 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل 16.18 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 16.12 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.21 جنيه ، وسجل في بنك مصر 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه.

كما سجل في بنك القاهرة 16.14 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.24 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه.