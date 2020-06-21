» نجل هشام سليم يدافع عن سارة حجازي: متفرضوش دينكم علينا

21 يونيو 2020 - 08:59 ص

دافع نور - نجل الفنان هشام سليم - عن حقوق المثليين مهاجما من يقف معه دون أن يقف مع سارة حجازي.



وقال في فيديو له: اللي واقف معايا ومش واقف مع سارة حجازي وملك الكاشف يبقى منافق .. اللي هيجي يقول أصل دا الدين ودا الإسلام .. لا دا دينك أنت وحياتك أنت وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا وعلى سارة.



وأضاف: فين الإنسانية .. انت بتقول عادي تعيش حياتك بس المثليين حرام .. هقولكم حاجة أنا مكانش عندي خلل هرموني ولا حاجة دا مكانش تصحيح .. دا كان تحويل فأنا قدام ربنا اللي عملته دا غلط بس كلكم ماشيين تقولوا حبيبي يا نور وأنت زي القمر .. بس سارة حجازي أحسن إنها ماتت .. ودا اسمه نفاق واللي بيفكر كدا مش عايزه عندي.



