» شروط قاسية من أسرة أحمد زكي للسماح لمحمد رمضان بتقديم شخصيته

أحمد عادل شعبان
كشف عز الدين بركات - زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد - أن نجله رامي - الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي - مهتم جدًا بما تردد حول تصوير مسلسل يخص قصة حياة الفنان أحمد زكي.
وقال "بركات" أنه يجب على أسرة أحمد زكي التأكد من صحة الأحداث الخاصة بحياته ، مؤكدًا أن نجله رامي يصر على قراءة السيناريو جيدًا قبل طرح المسلسل ليتأكد أن سيرة أخيه هيثم سوف تقدم بالشكل اللائق.
وحذر بركات من التطرق لحياة الفنانة الراحلة هالة فؤاد ، مؤكدًا أنه في حال تم هذا الأمر فيجب أن يكون بموافقة كتابية منه.
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