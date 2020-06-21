» شروط قاسية من أسرة أحمد زكي للسماح لمحمد رمضان بتقديم شخصيته

21 يونيو 2020 - 08:40 ص

كشف عز الدين بركات - زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد - أن نجله رامي - الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي - مهتم جدًا بما تردد حول تصوير مسلسل يخص قصة حياة الفنان أحمد زكي.



وقال "بركات" أنه يجب على أسرة أحمد زكي التأكد من صحة الأحداث الخاصة بحياته ، مؤكدًا أن نجله رامي يصر على قراءة السيناريو جيدًا قبل طرح المسلسل ليتأكد أن سيرة أخيه هيثم سوف تقدم بالشكل اللائق.



وحذر بركات من التطرق لحياة الفنانة الراحلة هالة فؤاد ، مؤكدًا أنه في حال تم هذا الأمر فيجب أن يكون بموافقة كتابية منه.



