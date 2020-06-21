وزير إماراتي: تركيا ستتورط في مشاكل كبرى قريبا

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انور قرقاش
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اليمن.. وزير يتهم رئيس الحكومة بـ"الانقلاب" على هادي

تركيا

أكد الدكتور أنور قرقاش - وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية - أن أحلام تركيا التوسعية سوف تورطها خلال الفترة المقبلة .

وقال قرقاش في تغريدة عبر تويتر: تصريح عمرو موسى حول الخطر الاستراتيجي التركي على العالم العربي لم يأتي من فراغ بل يشخّص تغوّل سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي، تصريح مهم في توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركي وإستغلاله لحالة الضعف التي يمر بها النظام الاقليمي العربي.

وأضاف: وعبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام و "تصفير المشاكل" الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل، بكلرأسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للاحلام التاريخية، سياسة بعيدة عن الحكمة ستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة القادمة.

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