الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة جندي مقتولا

20 يونيو 2020 - 11:50 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، العثور على جثة جندي مقتولا قرب قاعدة عسكرية جنوبي البلاد، بعد فقدان أثره قبل يومين.



وقال الجيش، في بيان نشرته القناة "12" العبرية (خاصة): "بعد 48 ساعة من البحث عن الجندي أديل فيشلر (21 عاما) تم العثور على جثته مقتولا قرب قاعدة شيزافون العسكرية".



ولم يتهم الجيش أي جهة بقتل الجندي الإسرائيلي.

