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الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة جندي مقتولا

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الجيش الإسرائيلي يبدأ تمريناً عسكرياً بهضبة الجولان

المصريون ووكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، العثور على جثة جندي مقتولا قرب قاعدة عسكرية جنوبي البلاد، بعد فقدان أثره قبل يومين.
وقال الجيش، في بيان نشرته القناة "12" العبرية (خاصة): "بعد 48 ساعة من البحث عن الجندي أديل فيشلر (21 عاما) تم العثور على جثته مقتولا قرب قاعدة شيزافون العسكرية".
ولم يتهم الجيش أي جهة بقتل الجندي الإسرائيلي.
فيما قالت القناة العبرية إن الجندي خرج من بوابة قاعدة "شيزافون"، الخميس الماضي، في حدود الساعة التاسعة مساء، مرتديا الزي العسكري الميداني، وكان يحمل بندقية من طراز "M-16". 

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