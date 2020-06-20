الإمارات: نتضامن مع مصر في حماية أمنها واستقرارها

20 يونيو 2020 - 11:45 م

أعربت الإمارات عن تأييدها لما ورد في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منطقة سيدي براني بخصوص ليبيا.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن دولة الإمارات تقف إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا.



وثمنت الوزارة الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية.



وأكدت أن حرص الرئيس السيسي على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وأنه ينبع من توجه عربي أصيل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.



وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بحرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة.

