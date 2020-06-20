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مقتل 3 وإصابة 2 في حادث طعن في ريدينج ببريطانيا

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الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

المصريون ووكالات

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قالت صحيفة تليجراف البريطانية، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان في حالة حرجة بالمستشفى، بعد تعرضهم للطعن في مدينة ريدينج الإنجليزية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلام بريطانية، أن عددا من الأشخاص تعرضوا لعملية طعن في مدينة ريدينج البريطانية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن العملية وقعت بمكان شهد احتجاجات لحركة «حياة السود مهمة» المناهضة للعنصرية.
وقالت شرطة المنطقة إنها تحقق في تقارير عن وقوع حادث.
وأشار جيسون بروك رئيس المجلس المحلي في ريدينج إلى أن الشرطة تتعامل مع «حادث خطير»، وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.
وألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل عقب الحادث، موضحة أنه قيد الاحتجاز.

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