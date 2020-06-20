العالم السري لزعيم الكنيسة الأمريكية المتزوج من 79 امرأة

20 يونيو 2020 - 09:46 م

كشفت امرأة أمريكية وهي واحدة من بين 79 امرأة تزوجن من وارن جيفز زعيم "الكنيسة الأصلية ليسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة"، من بينهن فتاة عمرها 12 عامًا عن العالم السري لتلك الكنيسة التي كانت محط اهتمام وسائل إلإعلام العالمية قبل سنوات.





وكان جيفز، السجين المدان باغتصاب الأطفال قائدًا لتلك الكنيسة التي تسمح بتعدد الزوجات، والتي جذبت اهتمام العالم في 2006 عندما اتهمته السلطات بجرائم جنسية ضد فتيات صغيرات تزوجهن.





وفي مرحلة ما، اختفى جيفز، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وضعه على قائمة أهم عشرة هاربين مطلوبين، حتى تم القبض عليه.





وفي صورة يظهر في خلفيتها جيفز، تقف تسعة وأربعون امرأة بينما يبتسمن ابتسامات متطابقة، ومن بينهن بريل ديكر التي كانت تبلغ من العمر 18 عامًا فقط عندما أجبرت على الزواج من وحش الجنس المورموني.





لكنها تكشف اليوم كيف هربت من براثن الطائفة الدينية, وحولت عرين جيفز إلى ملجأ يساعد النساء مثلها، حيث يتم العناية بالناجيات من قبلها وفريقها في مركز شورت كريك دريم سنتر، على حدود ولايتي يوتا وأريزونا.











وفي 2008، داهمت السلطات الكنيسة الموجودة بمزرعة مترامية الأطراف بولاية تكساس، ووجدت فيها 460 طفلاً، بما فيهم أمهات تقل أعمارهن عن 18 عامًا، وأغلقت الشرطة المزرعة في عام 2014.









وفي نهاية المطاف، أدين جيفز في 2011 بـ"الاعتداء الجنسي" و"الاعتداء الجنسي الإجرامي المشدد" على فتاتين تتراوح أعمارهن بين الـ12 والـ15، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 20 عاما آخرين.

وكان المكان الذي ترأس فيه جيفز "الكنيسة الأصولية ليسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة" هو فرع غير مرخص من الكنيسة المورمونية.





واشترت بريل (34 عامًا)، العقار بعد أن استولى عليه مسؤولو الدولة.





وصرحت لصحيفة "صنداي ميرور": "شعرت بإمكاني فعل شيء إيجابي مع المنزل. لا أحد يعرف تاريخه كما فعلت. كان لدي حلم لذلك".





وأضافت": "أردت حقًا إحداث فرق. أريد أن أجعل الأمر أسهل للأشخاص الذين كانوا يحاولون إجراء عملية الانتقال التي قمت بها وهذا ما حققناه".







وتوفر المجموعة السكن والمشورة ومهارات العمل والمساعدة للبالغين والأطفال الذين غادروا الكنيسة.





ولا تتحدث بريل عن العديد من الأعضاء السابقين الذين ساعدتهم، ولا تكشف عن قصصهم الرهيبة، لأنهم يثقون بها ولن تكسر هذا. وتم تحديث المنزل المكون من ثلاثة طوابق والمكون من 44 غرفة نوم، مع تلاشي بقايا إرث جيفر ببطء.





وعانت بريل من اضطراب ما بعد الصدمة. وكانت تبلغ من العمر 18 عامًا عندما قرر والدها - عضو - أنها مستعدة للانضمام إلى عبادة جيفز في مدينة هيلديل ... ولتكون له العروسه الخامسة والستين.





كانت أختها الكبرى كولين بالفعل واحدة من زوجاته، كانت متزوجة أيضًا من والد زعيم الطائفة، حتى توفي عن عمر يناهز 92 عامًا. كانت النساء تحت السيطرة الكاملة لجيفز.





وتتذكر بريل يوم زفافها، قائلة: "بعد الحفل طلب مني الحضور والجلوس في حضنه. لم أستطع الكلام".





في السنوات القليلة التالية، تعرضت "برايل" لمزيد من "غسيل المخ" كما تسميها، في عالم زوجها المريض.





وتقول إن جيفز أساءت معاملتها، ولكن حتى بعد اعتقال لم يكن كابوسه قد انتهى، حيث كان لا يزال يمارس سطوته من داخل السجن وأرسل مؤيدين للترهيب والتهديد بقتلها إذا حاولت الفرار.





تم نقل بريل من ولاية إلى ولاية لتفادي الشرطة. لكنها كانت مصممة على الاستقلال، قائلة: "بمجرد أن أصبحت قوية بما يكفي، كنت أعرف أنني يجب أن أهرب. كان لدي الكثير من الغضب من حولي لفترة طويلة".





عادت إلى شورت كريك وعاشت خارج قصر الطائفة. ولكن أي أمل في استعادة حريتها سرعان ما اختفى مع اندلاع الاقتتال من أجل السلطة بين شيوخ الكنيسة.





وفي بعض الأحيان، تدعي أنها تم تخديرها بعقار مضاد للذهان جعلها بالكاد قادرة على المشي.





هربت عدة مرات - فقط ليتم مطاردتها وإعادتها. في عام 2013، تقول بريل إنها بقيت تحت القفل والمفتاح بينما كانت تعيش في حديقة مقطورة. تتذكر: "إذا لم أكن تحت المراقبة، فستغلق غرفتي. كانت النوافذ مغلقة بمسامير وكان القفل الموجود على الباب في الخارج. في النهاية، تمكنت من العثور على بعض المقصات وإخفائها لفك النافذة. عندما كنت وحدي، تسلقت وتمكنت من الوصول إلى بر الأمان. لقد تحررت أخيرًا".





وركضت بريل إلى منزل جارة صديقة اتصلت بمجموعة تقدم المساعدة للنساء الهاربات. تم نقلها إلى منزل آمن على بعد مئات الأميال في تينيسي.





كانت بريل في السابعة والعشرين من عمرها عندما تحررت أخيرًا. بعد أربع سنوات، في عام 2017، عادت إلى شورت كريك لإطلاق ملجأها، لمساعدة المزيد من النساء مثلها.





ولا يزال هناك ما يقدر بنحو 10 آلاف من أعضاء الكنيسة في منطقة شورت كريك. لا يزال والد بريل وشقيقه وشقيقته أعضاء. وهناك مخاوف من أن جيفز لا يزال يدير الطائفة من زنزانته.







يتم عزل أعضاء هذه الكنيسة عن المجتمع ويعيشون في مجمعات ضخمة. وخلف أبواب مغلقة، تمكن جيفز من الاعتداء على الأطفال، وحيث يتم عقد معسكرات التدريب الجنسي.





ويتم إعداد النساء لخدمة الكنيسة وأعضائها الذكور. ويتم تشجيع الرجال على أخذ ثلاث زوجات على الأقل. يزعم الخبراء أن هذه الممارسة أدت إلى انتشار الاغتصاب الزوجي وانتشار الحمل دون السن القانونية.





هرب جيفز من مقره حيث أغلقت الكنيسة. أصبح أحد أكبر عشرة مطلوبين للهاربين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي، إلى جانب أهداف مثل أسامة بن لادن زعيم "القاعدة" الراحل.



