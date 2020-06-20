» طعن منشق عن النظام الإيراني في هولندا

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نقلت صحيفة هولندية محلية يوم السبت، عن أفراد عائلة معارض إيراني قولهم "إنه أصيب بجروح خطيرة في هجوم بسكين بمدينة ليواردن شمال البلاد".

وكان الرجل الذي قالت صحيفة "ليواردن كورانت" إنه يدعى صادق زارزا، قد فر من إيران في الثمانينات ويعمل حاليا بمجلس إدارة منظمة هولندية توجه انتقادات لحكومة طهران.

وأكدت شرطة المدينة إصابة رجل يبلغ من العمر 64 عاما بطعنات يوم الجمعة وقالت إن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به بمسرح الحادث يبلغ من العمر 38 عاما ويعيش في روتردام، فيما ذكرت الصحيفة أن المشتبه به مواطن إيراني.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يناير 2019 عقوبات على إيران، بعدما قالت فرنسا والدنمارك وهولندا، إن طهران دبرت هجمات في أوروبا تشمل اغتيال إيرانيين يعيشون في هولندا عامي 2015 و2017، فيما نفت طهران تورطها في الهجمات.

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