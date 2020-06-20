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غضب بكندا.. العثور على عشرات الكلاب ميتة داخل طائرة أوكرانية

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عثر على عشرات الكلاب ميتة على متن طائرة أوكرانية في رحلة متجهة إلى كندا، في عملية تهريب منظمة أثارت غضبًا من الظروف التي أحاطت بعملية الشحن والتهريب. 
وسلط الحادث المروع، الضوء على السوق السوداء للكلاب في كندا، فيما تقوم وكالة التفتيش على الغذاء الكندية (CFIA) بالتحقيق بعد اكتشاف الكلاب الميتة رحلة طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية.

وأكدت الوكالة أن الكلاب وصلت على متن رحلة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية إلى مطار تورونتو بيرسون الدولي من كييف يوم السبت الماضي.

وكان على متن الطائرة حوالي 500 من سلالة الكلاب العصرية، مات منها 38 عند الوصول، وعثر عاملو الشحن على عشرات آخرين، إما يعانون من الجفاف أو المرض الشديد، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميرور" عن تقارير محلية.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الكندية، إنها تحقق في الأمر.  بينما رفضت الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية الإجابة على أسئلة شبكة (CBC) بشأن سبب السماح لما يقدر بـ 500 كلب في رحلة واحدة.

ونشر محبو الحيوانات صورًا للكلاب، حيث يمكن محتشدة في مكان ضيق، محاطة بالبراز. 
وغالبًا ما يت نقل الكلاب في ظروف غير صحية، حيث يتم إرسالها إلى الخارج لبيعها، غالبًا في مجموعات تضم المئات.

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