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استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت، في البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وسجل سعر بيع الدولار 16.13 جنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي.

 وفي المصرف المتحد سجل سعر شراء الدولار عند 16.21 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 16.11 جنيه للشراء 16.247 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل 16.11 جنيه للشراء 16.21 جنيه للبيع.

وبذات السعر جاء الدولار في البنك الأهلي. 

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