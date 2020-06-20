مذيع أمريكي يثير الغضب بسبب عبارات جريئة عن ممثلات هوليود

20 يونيو 2020 - 07:29 م





أثار الممثل الكوميدي، والمذيع الأمريكي جو روجان، ردود فعل غاضبة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يضحك بشدة على التنازلات الجنسية التي تقدمها ممثلات مقابل ظهورهن.





وظهر جو روجان في لقطات فيديو وهو يضحك بينما يتحدث إلى صديقه وزميله الممثل الكوميدي جوي "كوكو" دياز عن عدم السماح للممثلات الكوميديات بالذهاب إلى المسرح ما لم يقمن بممارسة الجنس الفموي.





وقال دياز: "هذه هي بوابة القدوم إلى هوليوود، الجميع يعرف ذلك". وحين سأله روجان: "كم عدد الفتيات اللاتي فعلن ذلك؟ أجاب دياز: "20"، ليضحك روجان، ويستلقي إلى الخلف بينما أخذ يصفق بيديه.





وتم نشر المقطع من الحلقة 2011 من البودكاست الخاص به، "تجربة جو روجان"، لأول مرة على "تويتر" الأربعاء، وانتشر عبر الإنترنت مساء الجمعة، ما أثار ردود فعل غاضبة.





وقالت صحيفة "نيويورك بوست"، إن البعض استهدف شركة "سبوتيفي" (Spotify)، التي وقعت عقدًا مع روجان مقابل 100 مليون دولار.





وسأل ديفيد هوج أحد الناجين البارزين من إطلاق النار في مدرسة باركلاند على موقع "تويتر": "حصل روجان للتو على صفقة مع Spotify بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار"، متسائلاً: "هل تتغاضى عن ذلك؟" "إذا لم تدن ذلك، فيجب #BoycottSpotify".





وأضافت الكاتبة كاثرين م. فالينتي: "ليس لدى روجان كلمة واحدة يقولها ضد هذا. من المضحك له. ها ها ها لقد اغتصبت الكثير من السيدات! وتريد أن تخبرني أن هذا الرجل يجب أن يكون جزءًا من خطابنا السياسي".



