  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نجل «كلاي» يدعم «ترامب»: لو كان أبي حيًا لكان من أنصاره

نجل «كلاي» يدعم «ترامب»: لو كان أبي حيًا لكان من أنصاره

كورونا

التوصل للقاح لكورونا في هذه الدولة

جون بولتون

صفعة لترامب.. القضاء الأمريكي يرفض دعوى وقف كتاب جون بولتون

مي العيدان

إعلامية كويتية شهيرة عن ناشطة مصرية: عاشت شاذة وماتت كافرة

الشاب المصري الضحية

تفاصيل قتل شاب مصري على يد سعودي في الشارع أمام الناس

آخر الاستعداد داخل لجان الشهادة الثانوية الأزهرية

بالصور.. آخر الاستعداد داخل لجان الشهادة الثانوية الأزهرية

السيسي

الرئيس يحسم الجدل حول التدخل العسكري في ليبيا

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا برفع حظر التجوال

ساويرس وابي احمد

ساويرس يرد على مشاركة شركته في بناء سد النهضة ويكشف ماحدث

كيتي هوبكنز

نص التغريدة التي دفعت «تويتر» لإلغاء حساب إعلامية بريطانية للأبد

الكونغو.. سجن مدير مكتب الرئيس 20 عاما

عرب وعالم

سجن
سجن

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

سجن 37 عاما بالخطأ.. مرشح لفوزه بهذا اللقب

#

15 عاما.. تأييد سجن المتهمين بقتل "شهيد الشهامة"

#

فيروس كورونا يصل مكتب نائب الرئيس الأمريكي

#

مصري يستولي على 13 مليون دولار من سفارة الكويت بالإمارات

قضت المحكمة العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت، بسجن فيتال كامرهي مدير مكتب رئيس البلاد 20 عاما، بعد إدانته باختلاس 48 مليون دولار من أموال الدولة.

ويعتبر كامرهي أرفع مسؤول سياسي يخضع للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع في الكونغو، التي يتفشى فيها الفساد على مستويات عالية، وألقي القبض عليه في أبريل الماضي، وأودع سجن ماكالا في العاصمة كينشاسا بعد استجوابه.

وجاء في القضية، أن "كاميرهي الذي أدار مشروعا للأشغال العامة ميزانيته 304 ملايين دولار حول أموالا إلى شركات وهمية، وأن هذه الأموال شملت 47 مليون دولار مخصصة للإسكان العام وعشرة ملايين دولار لشراء الأدوية".

من جهته، نفى كاميرهي ارتكاب أي تجاوز يتصل بمشروع الإسكان الذي يعتبر من مشروعات الحكومة الرائدة ويعرف بـ"برنامج المئة يوم"، وقال إن "تخصيص الأموال ليس من مسؤولياته".

ووافق كاميرهي على دعم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في انتخابات أجريت عام 2018 متوقعا خلافته في عام 2023.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكونغو.. سجن مدير مكتب الرئيس 20 عاما
» عشيقة «ترامب»: طفل «مفترس» حاول خطف ابنتي
» تركيا تنفي التحرش بسفينة فرنسية
» "ترامب" يتحدى "كورونا"
» «كشف المستور».. فضائح أخلاقية تطارد عددًا من نجوم المصارعة
» ارتداء الكمامة قد يمتد عامًا جديدًا
» السعودية: 3941 إصابة جديدة بكورونا
» قناة مفتوحة تذيع مباريات الدورى الإسبانى
» استهداف حافلة للجيش السوري على متنها 40 جنديًا
» صادم.. وفاة عروس قبل بدء حفل الزفاف بدقائق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية